Perché Danilo ha giocato al posto di Gatti: la spiegazione di Thiago Motta

Le scelte per le prossime partite

Chissà se tornando indietroavrebbe fatto scelte differenti negli undici che hanno giocato dall'inizio contro l'Inter. Il riferimento è prima di tutto sulla presenza diUna decisione che evidentemente non ha ripagato visto gli errori a ripetizione del brasiliano e la solidità mostrata invece da Gatti quando è entrato nel finale di partita.Sono in molti a chiedersi il perché di questa scelta da parte del tecnico bianconero. E nel post partita diè stata fatta proprio questa domanda.Abbiamo caratteristiche diverse che insieme a Pierre ci hanno potuto aiutare in partite diverse contro avversari diversi. Fede dà più solidità difensiva", la risposta di Thiago Motta sull'aver preferito Danilo a Gatti. Il tecnico ha spiegato le differenze tra i due giocatori, con il brasiliano che dà qualcosa in più in fase di costruzione e Gatti che dà più garanzie in fase difensiva.Mercoledì la. E a proposito delle scelte future in difesa, ecco cosa ha detto l'allenatore: "Adesso abbiamo impegni ravvicinati e chi giocherà potrà esprimersi al meglio per conquistare i risultati che vogliamo". Rimane tutto aperto quindi, con Kalulu che nonostante la prima vera partita sbagliata da quando è a Torino, rimane in cima alle gerarchie.