Danilo verso la risoluzione del contratto con la Juventus

Per l'addio trae lasembra essere ormai questione di pochi giorni, forse addirittura di ore. Stando a quanto riportato da Sky, per accelerare la cessione del difensore brasiliano, che ormai alla Continassa è un "separato in casa" nonostante le perplessità dei tifosi , il club bianconero sta valutando di rinunciare del tutto all'ipotesi di una buonuscita, che nel caso di un suo trasferimento al Napoli era stata quantificata in circa 3 milioni di euro.Il divorzio, insomma, potrebbe concretizzarsi con una semplice risoluzione consensuale del contratto, in scadenza al prossimo giugno. Con il risultato, chiaramente, di uno zero alla voce entrate per la Juventus, che in compenso potrebbe risparmiare sulla parte di ingaggio dovuta al terzino per gli ultimi mesi previsti dall'accordo.La Vecchia Signora, comunque, non è nuova a questo tipo di prese di posizione: diverse altre volte, anche nel recente passato, la società zebrata è rimasta "a mani vuote" in situazioni simili, decidendo di anticipare l'uscita di un giocatore senza ricavare nemmeno un euro dalla sua cessione.





