Futuro Danilo: cosa succede con la Juventus

Danilo ceduto a gennaio? L'ipotesi

Uno dei temi in casasia per il calcio giocato sia per il suo futuro. I due aspetti sono collegati l'uno con l'altro visto che sono proprio le difficoltà mostrate in campo e il poco minutaggio ad imporre delle serie riflessioni sui prossimi mesi del giocatore.con un prolungamento automatico di un anno al raggiungimento del 50% delle presenze. Clausola che però come raccontato nei giorni scorsi i l giocatore vuole annullare. Tante domande su cosa potrà succedere tra la Juventus e Danilo. Aumentano le voci sull'addio, con la piste arabe da seguire visto che sono stati fatti i primi sondaggi da parte dei club della Saudi Pro League per lui. Lo scenario che Danilo e i bianconeri si separino al termine della stagione, alla scadenza del contratto, è più che concreto.A livello numerico, la Juventus dovrà già trovare un sostituto di Bremer nel mercato invernale e la partenza di Danilo costringerebbe la dirigenza a pensare addirittura ad un doppio rinforzo in difesa per non avere una rosa troppo corta dietro. E come sappiamo, non è mai facile trovare i profili giusti a gennaio. Ecco perchéDipenderà anche da come andranno i prossimi mesi. Da quanto sarà impiegato Danilo e da come si sentirà il giocatore.