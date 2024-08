Inizio complicato per Danilo: cosa succede per il futuro?

Le ultime sul futuro

Le parole di Thiago Motta su Danilo

DopoThiago Motta rischia di perdere anche. Il capitano bianconero infatti ha accusato un problema al tallone sinistro e le sue condizioni verranno rivalutate nella giornata di domani. Una notizia che complica ulteriormente il già difficile inizio di stagione per il brasiliano.Danilo è stato uno degli ultimi giocatori a rientrare a Torino dopo gli impegni con la nazionale e. A differenza del centrocampista però, Danilo è rimasto in panchina senza subentrare. Una scelta tecnica dettata anche dalla condizione fisica, con l'allenatore che ha preferito far entrare Savona dopo l'infortunio di Weah. E ancheSi sono rincorse in questi giorni voci sul futuro di Danilo e la scelta del giocatore diha alimentato i rumors. Al momento peròDietro la decisione di escluderlo per Juve-Como ci sono solo questioni tecniche e di condizione fisica. In più, il giocatore, che ha un contratto fino al 2025 ma con un'opzione di prolungarlo per un'altra stagione, non ha mai manifestato la volontà di lasciare la Juve.Tornando indietro a quando Motta si presentò in conferenza stampa, il tecnico italo brasiliano ebbe parole importanti per Danilo: "Oggi abbiamo un grande capitano qui alla Juve, Danilo. Vorrei averlo già con noi, ma ha bisogno di riposo e vacanza e arrivare al pieno della sua energia. Poi quando saremo tutti insieme, valuteremo tutti insieme nel momento adeguato.Insomma, per Danilo si tratta di ritrovare la miglior condizione fisica e poi provare a convincere Motta di essere ancora un elemento importante per la squadra. Certo, l'infortunio al tallone rallenta tutto ciò.