Danilo festeggia le 200 presenze con la Juventus: il messaggio

La Juventus è diventata un'estensione della mia casa, della mia famiglia! Raggiungere il traguardo di 200 partite è qualcosa che conserverò come uno dei traguardi più importanti della mia vita. Insieme la certezza che chi è della Juve, lo è per sempre! pic.twitter.com/ZmKhFZQnm5 — Danilo Luiz (@2DaniLuiz) September 28, 2024

Una serata speciale per D. Per il brasiliano era anche la prima partita da titolare in questa stagione. Dopo aver festeggiato insieme ai compagni nello spogliatoio, Danilo ha mandato un messaggio di grande amore nei confronti dei colori bianconeri.