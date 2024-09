Doppia festa in casa. La formazione di, dopo tre pareggi consecutivi in campionato, è tornata alla vittoria superando il Genoa con un netto 3-0, griffato dalla doppietta di Dusan Vlahovic e dal primo acuto in bianconero di Francisco Conceicao. Una serata pressoché perfetta, con la Juve che, oltre ai tre punti, ha colto l'occasione per celebrare. Il brasiliano, all'esordio da titolare con la fascia di capitano al braccio, ha infatti giocato la sua partita numero 200 con la maglia bianconera. Un traguardo di prestigio festeggiato nello spogliatoio con i compagni e con tanto di maglia celebrativa.