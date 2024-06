Juventus, la promessa di fedeltà di Danilo



Juventus, dove giocherà Danilo con Thiago Motta?

Il capitano della Juventus,, era stato al centro di diverse voci di mercato che addirittura lo vedevano lontano da Torino nell'imminente futuro. Voci a cui il brasiliano ha risposto oggi dal ritiro delcon queste parole: ". Sono concentrato sulla Juventus di Thiago Motta che ha idee di calcio moderno" ( QUI le parole integrali).Insomma, quella del difensore brasiliano sembra essere proprio la promessa che un cavaliere fa alla sua signora. Il futuro di Danilo quindi sembra proprio essere a tinte bianconere con la fascia da capitano al braccio. Dove giocherà però con Thiago Motta?Per il brasiliano il ruolo ideale potrebbe essere simile a quello che ha nel Brasile. Infatti, il nuovo allenatore(4-3-3 o 4-2-3-1), in cui. Non il tipico terzino che ara la fascia, ma più difensivista, bloccato quindi nel reparto arretrato, esattamente come vediamo in nazionale. Il capitano della Juventus però è un profilo decisamente, infatti potrebbe essere impiegato anche nei due. Un jolly tuttofare alla corte di Thiago Motta che è anche fedele alla Juventus. What else?