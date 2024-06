Juventus, parla Danilo dal Brasile

Il capitano della Juventusè attualmente anche il capitano della sua nazionale: il. Ha parlato ai media brasiliani presenti dal ritiro della sua nazionale. Le sue parole sulla Juventus e su Thiago Motta:"Posso dire che lasciare la Juventus è impossibile. Sono concentrato completamente sul progetto della Vecchia Signora guidato dal nuovo tecnico Thiago Motta, appena approdato in bianconero. Stiamo parlando di un allenatore che ha un'idea di calcio molto moderna".