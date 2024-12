Mercato Juventus: si cerca un difensore

Il giorno dopo la grande notte di, in casa bianconera si respira ancora l’euforia di una vittoria che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione. L’entusiasmo per il successo contro una delle migliori squadre d’Europa ha innescato riflessioni, domande e scenari su ciò che potrebbe riservare il futuro per Thiago Motta e i suoi giocatori Al centro delle discussioni c’è una domanda: questo risultato può davvero dare una spinta decisiva? L’ambiente juventino, galvanizzato dalla serata europea, ha reagito in modi diversi. C’è chi si è proiettato verso nuove sfide, immaginando il percorso ideale, e chi si è concentrato su questioni più pratiche, come il mercato invernale.Laha già chiarito che si muoverà sul mercato nei primi giorni di gennaio. La priorità è un difensore, giovane, low cost e possibilmente in prestito, in linea con la filosofia della società. Tuttavia, rimangono dubbi su chi potrebbe liberare spazio nella rosa.Lo stipendio di, che necessita di una soluzione rapida, rappresenta il primo nodo da sciogliere per alleggerire il monte ingaggi. Sul fronte cessioni, il nome dipotrebbe essere in discussione, mentre la situazione diè in fase di valutazione., appena rientrato, non sembra attirare forti interessi al momento.Tra le certezze, però, emerge la figura di. Dopo le voci di un possibile addio, il capitano bianconero ha dimostrato ancora una volta la sua importanza nella sfida contro il City. Con una prestazione solida allo Stadium — primo per palloni recuperati (5, a pari merito con Gatti), quasi 10 chilometri percorsi e secondo per duelli vinti — Danilo ha ribadito il suo valore in campo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui