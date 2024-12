Oppure era il City troppo molle, troppo poco in ritmo, una brutta copia degli incubi che si avevano alla vigilia? Come sempre, la verità sta nel mezzo ed è difficile da raccontare, quantomeno bisognerebbe prendere una posizione.Però, ecco, la testa dimostrata dallaè stato il grande colpo in avanti di cui necessitava, la magica notte che ti regala certezze. E servivano, eccome se servivano. Servivano a vivere con più tranquillità il presente, a indicare il percorso intrapreso come quello giusto, e stavolta senza averne particolari dubbi.Per ridarci un sospiro di sollievo dopo mille d'incertezze. La stagione della Juventus può prendere un'altra piega e verosimilmente la prenderà: è come un atto di coraggio, una paura superata, l'adrenalina di quando superi uno scoglio che pareva insormontabile.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui