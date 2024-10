Quali difensori oltre a Skriniar sono nella lista degli obiettivi della Juventus? Di questo ne ha parlato Daniele Longo durante la diretta di BN LIVE: "Credo che la formula per Rugani in estate abbia aperto un canale per Hato. Con Farioli sta giocando tanto, se ne parla benissimo. La Juve ha avuto l'esperienza De Ligt; i difensori olandesi si sono evoluti tanto negli ultimi anni. Forti sia in marcatura che nel giocare la palla. Quello potrebbe essere un nome. Cercare un Bremer è difficilissimo. La Juve magari non cerca proprio un titolare ma da inserire in ottica futura".MALDINI-JUVENTUS - "Per l'attacco è un po' più difficile, devi prendere un giocatore per Motta, non mi aspetto il finalizzatore che stia lì e basta. Quello che mi dicono, come interessamento potenziale è che su Maldini più dell'Inter ci sia la Juve. Penso che mai potrebbe vestire la maglia dell'Inter, sulla Juve è diverso. Credo che da giovane Maldini avesse anche una simpatia per la Juve".