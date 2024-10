Skriniar-Juventus, la situazione

Si avvicina il mercato di gennaio e lalavora per rinforzare la rosa con un difensore che sostituiscae un vice. Per quanto riguarda la difesa, il nome da tenere monitorato è quello di, fuori dal progetto del Psg. Di questa situazione ha parlato ai nostri microfoni in diretta su BN LIVE Daniele Longo."C'è una campanella che continua a suonare, c'è un giocatore che si sta proponendo, ha detto al suo agente di voler tornare in Italia e che la Juventus va benissimo. Al Psg non gioca nemmeno il giovedì nelle partitelle, Luis Enrique ci ha messo una x sopra"."Non escluderei che possa liberarsi a condizioni molto favorevoli. Per Skriniar in questo momento è una prigione dorata, il suo ingaggio è in doppia cifra. Ci devono essere condizioni favorevoli non solo a livello di cartellino ma anche di ingaggio"."Credo che la Juve cercherà di portarsi molto avanti nel discorso Conceicao. Il Porto è una squadra furba, ha fatto scuola su come valorizzare i giocatori. Prima definisci l'operazione meglio è. Se avesse fatto male sarebbe tornato a casa perché loro comunque ci puntano tantissimo. Ma se dovesse andare bene sarebbe tornato con una valutazione completamente diversa. A me emoziona, ho nostalgia di questo tipo di giocatori, rapidi, tecnici, sfrontati. La Juve cercherà di far leva su quella promessa, non possiamo parlare di formalità ma c'è un discorso ben avviato".