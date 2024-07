Sembra già un senatore ed è solo alla seconda stagione Andrea Cambiaso è stato il primo volto del ritiro della Juve a Herzogenarauch , dove agli ordini disi sta costruendo il nuovo gruppo bianconero. Curiosità, tanta. Aspettative, tantissime. Lui che conosce il mister, che ha avuto due anni fa al Bologna, ci ha portato nelle sue idee. Nelle sue intenzioni."E' un allenatore che ha grande mentalità - ha raccontato ai giornalisti presenti in ritiro -, ha molta voglia di lavorare ed è molto esigente". Ecco: si nota. Dai fischi che sentiamo, dall'intensità degli scatti. Da come sta lievitando il livello fisico della squadra, venerdì chiamato alla prima amichevole contro ilIntanto,è testato da terzino sinistro, poi all'occorrenza è pronto pure ad altro. Staremo a vedere. Anche perché sarà una stagione lunga, e lo raccontiamo anche nel video qui in basso...