Andrea, dal ritiro di, parla ai media presenti dei primi giorni di allenamento con Thiago Motta. Ecco un primo estratto delle sue parole. L'intervista completa sarà online questa sera."Sono tornato dalla vacanza, questi 20 giorni, sono molto contento di essere qui, tornare in questa società incredibile. Fisicamente sto bene, dai bene!"."Allenatore che ha grande mentalità, ha grande voglia di lavorare, è molto esigente. E quindi fa molto bene. Siamo una squadra relativamente giovane. Può aiutarci molto"."Ho questa fortuna, sono abbastanza duttile. In diverse posizioni. In questi giorni mi sta utilizzando più da terzino sinistro. Quello poi vedremo, durante l'anno ci sono diverse complicanze, infortuni, vedremo dai…"