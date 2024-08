Mettiamola così: con il mercato che ha in testa, allora si avvera tutto quello che aveva dettonella pancia del Morlock di Norimberga, dopo la prima amichevole. E cioè: "Non ho dubbi che avrò una squadra forte". Proprio i dubbi, quei maledetti dubbi, si sono insinuati negli ultimi giorni, complice un rallentamento sul mercato che non ci voleva, che non poteva dirsi però inaspettato.Sì, perché è stato tutto nella norma. Perché pure le difficoltà, soprattutto le difficoltà, ci possono stare in un periodo di mercato in cui la Juve è chiamata a fare di tutto e di più. Del resto, se contiamo almeno 15 operazioni ancora da concludere nei prossimi 28 giorni , capirete il gioco su più tavoli, l'attenzione che si sposta ovunque, la pressione con la quale si convive. Il campo ha aiutato almeno a distendere gli animi, ad avere bontà del lavoro di Motta. E ha evidenziato pure un po' di lacune, che almeno generano le proprietà, indicano un ordine gerarchico.