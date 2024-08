Le operazioni nel mirino della Juventus

Un mese può essere poco, può essere tanto, può essere che scorra veloce come lentissimo. Un mese però è tutto ciò che la Juve ha ottenuto da questa fase di stallo del mercato. Anzi: pure meno.alla mano, sono 15 operazioni in 28 giorni. Che vuol dire: farne una ogni 48 ore non basterebbe ai bianconeri per chiudere il mercato così come ce l'ha in testa. E' un problema? No, per ora no. Ma può diventarlo.Puòsoprattutto se i bianconeri dovessero andare ancor più in là con i tempi dei nuovi ingressi. E' chiaro che le priorità oggi sianoe ancor prima Jean-Claire. Ma anche la situazione esuberi non è secondaria, tutt'altro. Szczesny e Mckennie cercano soluzioni. Il caso Chiesa è decisamente il più spinoso di tutti.