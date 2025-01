Atalanta-Juventus: cori contro Koopmeiners

Oltre ad uno striscione apparso sugli spalti, è stato accolto dai suoi ex tifosi da fischi già nel pre partita. La "contestazione" contro l'olandese però è proseguita anche dopo il calcio d'inizio.Dopo pochi minuti dall'inizio della partita infatti, ci sono stati cori da parte di entrambe le curve dei tifosi rivolti ovviamente a Koopmeiners. "Uomo di m***a", il coro dei tifosi al loro ex giocatore. Il motivo è quanto successo in estate, quando il giocatore è passato dall'Atalanta alla Juventus dopo una trattativa lunghissima durata fino alla fine del mercato.