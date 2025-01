Atalanta-Juventus: striscione contro Koopmeiners

Come previsto, l'accoglienza dei tifosi dell'Atalanta per Teun Koopmeiners non è stata delle migliori dopo il trasferimento estivo e il passaggio dell'olandese alla Juventus.è tornato per la prima volta nel suo vecchio stadio e non ha ricevuto applausi, anzi, tantissimi fischi da parte dei tifosi nerazzurri, che evidentemente non si sono dimenticati di come il giocatore abbia spinto pochi mesi fa per raggiungere Torino.A dimostrazione dell'umore dei tifosi atalantini nei confronti di Koopmeiners, è apparso uno striscione contro l'olandese. "Koop f**k off", questo il messaggio rivolto a Koopmeiners. Uno striscione che non ha bisogno di traduzioni.