Quando inizia la Coppa Italia 2024/2025

Coppa Italia 2024/2025, il calendario e le fasi

Turno preliminare: 4 agosto 2024

Trentaduesimi: 11 agosto 2024

Sedicesimi: 25 settembre 2024

Ottavi di finale: 4 dicembre/18 dicembre 2024

Quarti di finale: 5 febbraio/26 febbraio 2025

Semifinale (andata): 2 aprile 2025

Semifinale (ritorno): 23 aprile 2025



Coppa Italia 2024/2025, quando si gioca la finale

Laè pronta a prendere il via, e la Juventus si appresta a iniziare la competizione da detentrice in carica del titolo, dopo aver trionfato nella scorsa finale contro l'Atalanta. La vittoria ha segnato un importante traguardo per la squadra, che ora si pone l'obiettivo di replicare quel successo sotto la guida di, il nuovo allenatore bianconero.Con un organico rinnovato e rinforzato durante il mercato estivo , la Juventus mira a confermare la propria supremazia nella competizione. Thiago Motta, che ha già dimostrato il suo talento tattico, è determinato a portare la squadra a nuovi successi, consolidando la Juventus come una delle principali forze del calcio italiano.Come da comunicato della Figc, l'inizio della Coppa Italia è fissato per il 4 agosto 2024.La Finale di Coppa Italia si giocherà il 14 maggio 2025.