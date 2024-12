I prossimi avversari della Juventus in Coppa Italia

Lainizia il percorso inon l'obiettivo di difendere il trofeo vinto nella passata stagione in finale contro l'Atalanta, il quindicesimo della storia bianconera nella competizione. Ecco il percorso della Juventus in Coppa Italia.La prima avversaria della Juve sarà il Cagliari, negli ottavi di finale che si disputeranno all'. In caso di successo per la squadra dinei quarti, i bianconeri giocherebbero contro l'Empoli, che ha battuto la Fiorentina a sorpresa. Guardando più avanti nella competizione, dalla stessa parte di tabellone ci sono Bologna e Atalanta che però deve ancora superare agli ottavi il Cesena. I bianconeri per arrivare eventualmente in finale dovrebbero superare anche una di queste tre squadre.