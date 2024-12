Vince la Juventus per 4-0 contro il Cagliari e passa il turno di Coppa Italia nel freddo dell'Allianz Stadium. A sbloccare a partita è Dusan Vlahovic su assist di Kenan Yildiz attorno allo scadere del primo tempo. Nella ripresa la squadra di Thiago Motta parte con lo stesso 11 schierato in partenza, confermando quindi gli esperimenti del primo tempo. A proseguire la festa bianconera sono Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez e Francisco Conceicao. Clicca su "Vai alla gallery" per leggere le pagelle della sfida con i voti ai protagonisti.





