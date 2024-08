Intervenuto ai microfoni di Sky Sport,ha commentato così la pesante sconfitta del Napoli all'esordio in campionato contro il Verona: "Che dire, sicuramente c’è da chiedere umilmente scusa al popolo napoletano. Io sono l’allenatore, mi assumo tutte le responsabilità. La prestazione del secondo tempo è inaccettabile, sono figlie di qualcosa, però… lavoreremo tanto. Al di là del mercato, ciò che è preoccupante è vedere che nel secondo tempo alla prima difficoltà ci siamo sciolti come la neve. Nel mercato ne possono arrivare anche 1, 2, 3, pure 4, ma il problema va risolto a monte, e non è di facile risoluzione”.