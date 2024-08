Un tonfo pesante - e decisamente inatteso - peralla sua prima partita sulla panchina del. 3-0 il risultato finale del match allo stadio Bentegodi contro ildi Paolo Zanetti (avversaria dellaalla seconda giornata di campionato), che ha rotto l'equilibrio al 50' con Dailon Livramento per poi raddoppiare al 75' con Daniel Mosquera, entrato in campo pochi istanti prima e capace addirittura di segnare un altro goal in pieno recupero.Un inizio decisamente in salita, dunque, per il tecnico salentino, che non aveva mai perso in carriera contro i gialloblù e che ieri, comunque, non aveva nascosto le criticità vissute in questo periodo nel suo nuovo club : "Siamo solo all'inizio della ricostruzione, è solo un mese che sto lavorando per iniziare questa rinascita. Non me la sento di fare pronostici oggi. Sarà un'annata dove dovremo prepararci a soffrire, compatti e uniti", le sue dichiarazioni in conferenza stampa, in cui non ha negato nemmeno le difficoltà incontrate sul mercato.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui