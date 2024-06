Conferenza stampa Thiago Motta: data e orario

Conferenza stampa Thiago Motta: dove vederla in tv e streaming

Dopo l'ufficializzazione del suo nuovo incarico da allenatore della, c'è grandissima attesa per seguire la prima conferenza stampa che vedrà protagonista il nuovo allenatore bianconero Lo scorso 12 giugno, attraverso un comunicato ufficiale, il club bianconero ha annunciato l'ingaggio dell'ex tecnico del Bologna in qualità di nuovo timoniere zebrato, chiamato a dare il la ad un nuovo progetto tecnico dopo l'ultimo triennio targato Massimiliano Allegri. Andiamo dunque a scoprire quando si terrà la prima conferenza stampa di Thiago Motta da allenatore della Juventus.Non è ancora stata fissata la data relativa alla prima conferenza stampa nel corso della quale Thiago Motta parlerà per la prima volta da nuovo allenatore della Juventus. In attesa di comunicazioni da parte della società, è possibile che il primo incontro tra l'allenatore italo-brasiliano e la stampa avvenga in occasione dell'inizio del ritiro estivo che vedrà la Juventus impegnata inizialmente alla Continassa e successivamente si sposterà in Germania, presso il Campus Adidas a Herzogenaurach. Con l'inizio degli impegni ufficiali, Thiago Motta si presenterà in conferenza stampa rigorosamente alla vigilia di ogni partita che vedrà impegnata la Juventus nel corso della stagione 2024/25.Non trapelano informazioni nemmeno per quanto riguarda la trasmissione in diretta tv e streaming della conferenza stampa di Thiago Motta. Una volta che verrà ufficializzata la data, verrà di conseguenza comunicato anche su quali emittenti o piattaforme sarà possibile seguire le parole della nuova guida tecnica juventina.