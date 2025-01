Come cambia la Juventus senza Conceicao

Sospiro di sollievo sì, ma nessuna garanzia in vista del derby. Non sono emerse lesioni per, dopo il problema muscolare accusato nel riscaldamento prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, che però rimane in forte dubbio per il match di sabato trae Torino. Domani, martedì, l'esterno portoghese sarà sottoposto a ulteriori accertamenti, ma alla Continassa non c'è assolutamente l'intenzione di forzarne il rientro, considerando la continua emergenza infortuni e il calendario da brividi che attende i bianconeri a gennaio.La sensazione, dunque, è che Thiago Motta debba presto ragionare sulle soluzioni alternative a Conceicao, il cui apporto è sempre determinante per la squadra: al suo posto, come scrive Tuttosport, potrebbe giocare come esterno destro, ma le novità di formazione riguarderanno anche la zona centrale del campo, lì dove non sarà a disposizione nemmeno lo squalificato Manuel Locatelli. A questo puntopotrebbe arretrare sulla linea a due della mediana al fianco di Khephren Thuram (o Weston McKennie), nel ruolo dove potrebbe dare il meglio di sé come ai tempi dell'Atalanta, lasciando il posto da trequartista a Kenan Yildiz e quello di esterno sinistro nel tridente d'attacco a Samuel Mbangula.





