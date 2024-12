La pagella di Conceicao dopo Juventus-Fiorentina

In attesa della sfida con papà Sergio in Supercoppa Italiana , ieri seraè stato protagonista di un'altra prova "frizzante" in, pur risultando meno incisivo che in altre occasioni. Ecco come la sua prestazione è stata giudicata dai giornali in edicola oggi.- Sempre la stessa storia: senza i suoi dribbling la Juve non entrerebbe in area. Però, prima dell’ultimo tocco, deve obbligarsi a pensare (e mirare) meglio.- Ormai i tifosi sono abituati ai suoi guizzi, con cui costringe spesso gli avversari al raddoppio per cercare di fermarlo. La creatività non gli manca, come la capacità di saltare l’uomo e sfornare assist. Vivacissimo anche nel costringere De Gea all’angolo.- È l’attaccante più pericoloso, come al solito. Si concede alcune pause.