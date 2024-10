Perché Conceicao salta Juventus-Lazio?

salterà il match di oggi trae Polonia. Nessun problema fisico per l'esterno della, stando a quanto riportato da A Bola, semplicemente il commissario tecnico Roberto Martinez lo lascerà fuori per permettergli di recuperare al meglio ed esserci contro la Scozia.I bianconeri, ad ogni modo, non potranno contare sul classe 2002 figlio d'arte per il prossimo match contro la Lazio, a causa della discussa squalifica per la doppia ammonizione ricevuta nella sfida contro il Cagliari prima della sosta; intanto, però, stanno già accelerando per il suo acquisto dal Porto , dopo l'accordo estivo per il prestito secco oneroso.





