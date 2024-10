Quanto vale Conceicao?

Laaccelera per. Stando a La Gazzetta dello Sport, il giovane esterno figlio d'arte è diventato una priorità assoluta per la Vecchia Signora, a cui è bastato poco per convincersi delle sue qualità. Anzi, a dirla tutta alla Continassa avrebbero già voluto acquistarlo ad agosto Chico, quando però - tra i tempi stretti e le resistenze del- Cristiano Giuntoli ha accettato il compromesso di un prestito secco oneroso (7 milioni di euro più 3 di bonus), garantendosi però un binario privilegiato per il futuro con il potente agente Jorge Mendes.Il club bianconero non aspetterà giugno per assicurarsi il classe 2002, che ha una, ma si muoverà in anticipo anche grazie alla sponda dello stesso Conceicao (legato ai lusitani con un contratto lungo, fino al 2029). Il valore del suo cartellino, stando a quanto filtra da ambienti portoghesi, sembra aggirarsi al momento intorno ai 25 milioni.





