Conceicao titolare in Milan-Juventus?

A poche ore dal fischio d'inizio del big match contro il Milan, ancora non è chiarissimo come Thiago Motta riorganizzerà l'attacco dellain assenza di, conche, indicato fino a ieri come il candidato numero uno a prendere il suo posto, ha perso terreno al punto che potrebbe persino partire dalla panchina . Un dubbio ancora da sciogliere è anche quello legato a(che nelle sue ultime quattro presenze ha servito tre assist).Come scrive Tuttosport, la sua presenza dal primo minuto sulla fascia destra genererebbe infatti un confronto a doppio taglio con, a cui da un lato potrebbe creare problemi con la sua rapidità ma di fronte al quale, dall'altro lato, potrebbe anche patire la differenza nel fisico e nel passo in allungo, peraltro su una corsia dove giàè atteso da un esame non semplice controUn possibile problema che Thiago Motta potrebbe scongiurare schierando alle spalle o al fianco di Teun Koopmeiners ), che in fase difensiva potrebbe allargarsi in aiuto proprio a Conceicao. Tenendo così in panchina Weah, come potenziale arma spacca-partita che al contrario, con la sua presenza dal primo minuto, finirebbe per essere "bruciata".