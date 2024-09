Juventus, la situazione di Conceicao

"Questi aspetti riguardano i club, io mi focalizzo sul mio lavoro giorno per giorno. Sono qui per avere più successo possibile e spero di continuare così, è un grande club e spero di rappresentarlo a lungo". Parola di, che oggi nella sua conferenza stampa di presentazione si è trovato a rispondere anche a una domanda sulla formula che lo ha portato alla- un prestito secco oneroso da 7 milioni di euro -, la quale presuppone una valutazione interna su di lui già nel prossimo futuro.In realtà l'esterno figlio d'arte ha un po' dribblato la questione, sottolineando come le trattative tra i bianconeri e ilnon siano di sua stretta competenza, ma il fatto che abbia espresso il desiderio di rimanere a Torino a lungo - sicuramente oltre la scadenza del suo primo contratto - sembra già aprire uno spiraglio per una imminente riflessione. Il club lusitano, infatti, ha posto su Conceicao unache si attiverà l'estate prossima e che la Juve, facendo leva proprio sulla volontà del giocatore, potrebbe tentare di abbassare, magari con la possibilità di aggiungere poi qualche bonus nell'operazione. I portoghesi potrebbero anche cedere, ma chiaramente a determinate condizioni. A breve se ne parlerà.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui