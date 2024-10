Il futuro di Conceicao

Ieri sera sembrava una scheggia impazzita, un fulmine che non appena sprigionava i suoi lampi di luce preannunciava un temporale (per la difesa avversaria).è stato davvero l'arma in più della Juventus nel derby d'Italia contro l'Inter , un'iradiddio che ha scatenato il panico tra i nerazzurri e ha fatto sorridere compiaciuti i bianconeri, ormai sempre più certi di avere in casa un giocatore preziosissimo, uno di quelli di cui sono rimasti solo pochi esemplari in circolazione.Ecco perché alla Continassa hanno preparato il piano per blindarlo già da settimane, dopo l'investimento estivo da 7 milioni di euro per prestito oneroso dale ingaggio. Se inizialmente l'operazione aveva sollevato qualche interrogativo, ora sta svelando tutta la sua logica perché in sostanza il club bianconero si è aggiudicato un posto in prima fila in vista dell'estate quando per il giovane portoghese potrebbe scatenarsi un'asta: a fronte di una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, l'affare porterebbe a un esborso totale di circa. Che la Juventus, per un Conceicao così, non vede l'ora di spendere.