Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Inter contro il Lecce,ha commentato anche il trasferimento alla Juventus di Francisco Conceicao , suo ex compagno al Porto. "Sono felice per lui, è un bravo ragazzo", le parole dell'attaccante, in attesa dell'approdo a Torino del giovane esterno previsto per la serata di oggi. "Come giocatore dell’Inter daremo tutto per vincere le partite contro chiunque, siamo un grande club e dobbiamo vincere. Questa partita non è stata il massimo, posso fare molto meglio. Sono qui per aiutare l’Inter".