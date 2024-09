L'ingresso in campo e la rete

Le statistiche contro il Genoa

Minuti giocatori: 28

Goal: 1

Palloni toccati: 23

Accuratezza nei passaggi: 90%

Passaggi chiave: 1

Big chance creata: 1

Era mancato nell'ultimo periodo dopo quei minuti incandescenti contro la Roma. L'infortunio lo ha fermato proprio quando sembrava pronto ad essere lanciato definitivamente. Out contro Empoli, PSV, Napoli, le gare dove dove forse sarebbe servito di più (olandesi esclusi). Venerdì è rientrato nella lista dei convocati e contro il Genoa è tornato in campo. E che rientro per Conceicao. Thiago Motta ha inserito il giovane portoghese al minuto 62', quando la Juventus conduceva la gara per 0-2 grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic. L'occasione giusta per mettere minuti nelle gambe all'ex Porto, che si è subito messo in mostra. Il primo guizzo della sua gara arriva al minuto 62'. Strappo felino sulla destra e pallone in mezzo per Koopmeiners, che coglie la traversa. Bruciante lo scatto del numero 7 bianconero. Poi nell'occasione dell'82 apparecchia per Douglas Luiz e con il movimento a rientrare libera la corsa per l'inserimento del neo entrato Savona.Al minuto 89' Sto arriva la prima rete in bianconero. Molto bella l'azione, con Cambiaso che serve di tacco Thuram. Poi è lo stesso francese a servire il portoghese, che arriva sulla palla con cattiveria. Il tiro è pulito e allo stesso tempo potente. Il giro è quello giusto, tale da battere Gollini. Ancora una volta il suo ingresso è stato decisivo. Così come contro la Roma (anche se lì non era arrivata la svolta), Conceicao si è rivelato essere un grimaldello per Thiago Motta. Da valutare in ottica futura, la difficoltà dei bianconeri nel trovare il varco giusto potrebbe essere risolta dal portoghese.





