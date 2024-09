Non è cambiato niente ed è cambiato tutto. E' unache sta sempre un po' nel mezzo quella che batte questa sera ile che dimostra come la nascita delladistia richiedendo ancora tempo, lavoro, cambio di mentalità. E certo, meglio farlo quando in saccoccia si hanno tre punti in più e si può tornare alla Continassa con il sorriso; contestualmente, si allontana qualche fantasma che, però, aleggia sempre là sopra, anche se un po' più nascosto.Sì, perchè alla fine lanon è molto differente dalle ultime versione di sè in campionato. Una squadra solidissima ma che, superata la metà campo, rallenta e non ha il ritmo giusto per aprire le maglie delle difese che si chiudono bene, come quella del Grifone. Una squadra che si attacca all'episodio - questa volta il rigore -, per poi sfruttare gli spazi e potenzialmente diventare devastante.Clicca la gallery per le pagelle di Genoa-Juventus.