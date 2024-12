La stagione di Huijsen in Premier League

Presenze: 11

Minuti giocati: 610'

Goal: 1

Deanè tornato a parlare dellae della cessione in estate spiegando i motivi per cui i bianconeri lo hanno lasciato partire. Il difensore classe 2006 si è trasferito al Bournemouth in Premier League. Ma come sta andando la sua prima stagione in Inghilterra?A livello di squadra, la stagione del Bournemouth è molto positiva visto che si trovano al sesto posto in classifica. A livello individuale invece, Huijsen è partito tra alti e bassi, finendo molte volte in panchina senza mai entrare o subentrando solo nel finale di gara. La situazione è cambiata nelle ultime settimane visto che l'ex Juve è reduce da tre partite consecutive da titolare, dove è riuscito a trovare anche il goal.