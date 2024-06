La rivoluzione Thiago Motta: cosa cambierà?



Quale sistema di gioco sarà utilizzato?



Su chi punterà Thiago Motta?

Non parlate di modulo. Ma nemmeno di sistema. Le parole sono importanti, e non perchésia lontano parente di Nanni Moretti, ma perché aiutano a capire in che direzione stia andando la Juventus. Intanto, un passo dopo l'altro: l'ufficialità dà finalmente il mandato bianconero all'italobrasiliano, che - sulla carta - sarà l'uomo della ricostruzione fino alI motivi della scelta?voleva un tecnico giovane, ambizioso, carismatico. Che costasse un filo meno di, certo. Ma che potesse allo stesso tempo incarnare lo spirito Juve, eppure declinarlo in maniera differente. No, non solo dal punto di vista del gioco.Sarà uno stile molto diverso rispetto al precedente. E per un motivo su tutti gli altri:. Dunque, addio passività, al limite tener duro quando ci saranno attacchi da tutti i lati.Dobbiamo aspettarci una Juve di possesso, però? Sì, ma dovrà essere un'abitudine da acquisire. Nell'ultima stagione,. Solo il Napoli ha fatto meglio. La Juve aveva quasi il 10% in meno, ferma a 48,4%.I tratti distintivi saranno due e saranno determinanti, da assimilare sin da subito. La pressione alta aiuterà la Juventus a raggiungere l'agonismo richiesto dallo stesso allenatore., l'occupazione degli spazi in maniera dinamica. La forza nelle gambe per poi accedere alla testa, negli ultimi metri.Difesa a: è il punto cardine, e da qui si riparte (lo si vede, capisce e intercetta anche dal mercato), con la remota possibilità eventualmente di sfilare a tre in determinate situazioni., a seconda di chi resterà - Chiesa? -, a seconda di chi arriverà, vedi la trattativa per. Vedi la scelta fatta suEcco, a proposito dei singoli. Un po' di dubbi surestano, soprattutto sull'interpretazione del ruolo - ne abbiamo parlato con Luca Bedogni, qui -, poi c'è la questione Chiesa e il relativo ruolo. Ci sarebbe spazio, ma ci sarebbero anche dei compiti difensivi che necessitano di un'applicazione finora vista solo a fasi alterne. Questa situazione genera oggettivamente incertezza.Certezza sarà sicuramente Andrea, già passato dalla scuola didue stagioni fa. Certezza sarà pure: in unasenza intoccabili, lui ha raggiunto l'aura che avrebbero voluto in tanti. Sarà la sua stagione, la prossima? Di sicuro, le occasioni non mancheranno.