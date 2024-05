A volte un controllo facile sbagliato, a volte una giornata no, una striscia in astinenza, a volte la ricomparsa del famigerato “nervosismo”…, anche nella stagione bianconera migliore di Vlahovic. 16 gol e 3 assist, non segnava così tanto dall’ultimo anno di Firenze, quando arrivò a Torino con 17 reti all’attivo,Poi ne fece solo 7 conal posto di Italiano. La stagione dopo 10. Ed eccoci tornati ai suoi livelli: 16 gol a tre giornate dalla fine in questo campionato 2023/2024. O meglio, ancora un poco sotto quei livelli, se proprio dobbiamo essere onesti. Eppure non basta, qualcosa non convince del tutto. Se lui funziona,no. Se funziona Chiesa (come all’Olimpico contro la Roma), lui stecca. E quando stecca, il serbo stecca di brutto, al punto che uno arriva a chiedersi: