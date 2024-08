La mancata chiusura dell'affare perpotrebbe complicare non poco i piani dellasul mercato, mentre manca sempre meno all'inizio del campionato. Così i colleghi di Calciomercato.com: "A tre settimane esatte dalla chiusura del mercato, la perdita di un obiettivo dichiarato come Todibo rischia di avere inevitabili ripercussioni sulle strategie e sulle priorità da perseguire per completare l’organico a disposizione di Motta. La manovra di accerchiamento all’atalantinoha forse sottratto tempo e risorse alle altre operazioni sulle quali la Juventus stava e sta ragionando da tempo: un difensore centrale e due esterni d’attacco per completare il tridente con Vlahovic […]. Il tempo non manca, certo, ma aspetta ora il compito di arrivare a quelle intuizioni senza le quali questa campagna acquisti rischia di rimanere inespressa".