Juventus, rinnovo Vlahovic: la situazione

Dusandopoin cui è sceso in campo per l'intera partita senza però riuscire a segnare, ha parlato anche della Juventus nel post partita. "Non vedo l'ora di tornare a Torino ma adesso penso alla nazionale. Per tutte le altre cose parlerò con la società", ha dichiarato l'attaccante.L'ingaggio del 7 serbo (in nazionale la 9 è di Mitrovic) che arriverà a toccare i 12 milioni di euro netti a stagione in scadenza 30 giugno 2026 è oggi non sostenibile e il club sta provando a trattare per spalmarlo a cifre inferiori su più anni. Dal giocatore è però arrivata finora soltanto una brusca frenata anche se la disponibilità a trattare è stata ribadita anche a mezzo stampa nella serata di ieri. Il rinnovo al momento è lontano, riferisce calciomercato.com.