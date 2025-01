Chiesa, le parole che delineano il futuro: 'Voglio stare qui'

Getty Images

A pochi giorni dalla chiusura del mercato , sembrano ormai minime le possibilità di rivedere subito in Serie A, per cui nelle scorse settimane si era parlato di un interesse da parte del Napoli. Ieri sera l'esterno azzurro exha giocato tutti i 90 minuti della sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven, per la prima volta da quando indossa la maglia del, che infatti ha assicurato di non voler lasciare: "Voglio giocare per il Liverpool, voglio stare qui e fare del mio meglio per questo club", le sue parole nel post partita. "Il Liverpool è uno dei più grandi club al mondo e la fanbase è incredibile. Giocare ad Anfield mi fa venire i brividi”.