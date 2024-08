Prosegue la fase di stallo

La richiesta della Juventus per la cessione del giocatore

In casa Juventus continua a tenere banco la situazione legata agli esuberi. Il club bianconero ne ha messi tanti sul mercato e sta cercando di liberarsi di tutti questi giocatori. Tra i giocatori che erano stati messi in esubero c'è anche Federico Chiesa, esterno azzurro classe 1997.Non ci sono state novità sul futuro del giocatore, prosegue dunque lo stallo che si è venuto a creare tra le parti. Nella giornata di mercoledì il giocatore aveva postato una foto con la maglia della Juventus , un post che ha suscitato grande curiosità e alimentato voci sul suo futuro. In Italia solo la Roma e il Napoli sembrano aver mostrato interesse per l'ex Fiorentina, mentre è molto difficile pensare ad un inserimento dell'Inter soprattutto per questione tattiche. Un ruolo chiave potrebbe essere ricoperto dal padre del giocatore, Enrico Chiesa , figura molto influente nella carriera del figlio.Lungi dal post che il giocatore ha pubblicato nella giornata di mercoledì, il club bianconero aspetta comunque offerte per la cessione del giocatore. Giuntoli attende, ma la sensazione diffusa è che si possano accettare offerte anche intorno ai quindici milioni di euro per poter favorire il suo addio. Oppure non è nemmeno escluso il reintegro in rosa, in attesa del mercato di gennaio.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui