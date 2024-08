Juventus, le ultime su Chiesa

Stando a Tuttosport, la strada diè ormai tracciata. Al di là delle smentite piovute ieri dalla Catalogna , infatti, è più viva che mai la pista che potrebbe portare l'esterno dellaal, che nelle scorse ore ha liberato ancora un po' di spazio salariale riuscendo finalmente a tesserare Dani Olmo. E in "lista di attesa", ora, c'è proprio l'azzurro classe 1997, per il quale ora i blaugrana potrebbero bussare alla porta dei bianconeri con un'offerta da 10 milioni di euro più ulteriori 3-4 di bonus.Magari - scrive sempre TS - prima che si concretizzi qualche suggestione dalla Premier League, tornata ieri a prendere corpo da Liverpool . Il resto è fatto, nel senso che l'agente del giocatore,, ha già esplorato con successo il terreno per una proposta contrattuale in favore del proprio assistito da 4 milioni di base fissa per crescere fino a 6 con i bonus. Si attende l'ultimo incastro con il Barcellona (che deve ancora liberare un po' di spazio), e non è escluso che sia affare da rettilineo finale. E la Juve intanto, a prescindere da Chiesa, strizza l'occhio a Jadon Sancho (il cui eventuale approdo alla Continassa è comunque slegato da qualsiasi altra operazione).





