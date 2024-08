Liverpool interessato a Chiesa: la situazione

Sono ore decisive per il futuro diche sta capendo quale sarà la sua prossima destinazione. Dopo l'interessamento concreto del Barcellona , con cui è in corso una trattativa, sul giocatore adesso c'è anche ilPrimo approccio del club inglese per il classe 1997 come riportato da Fabrizio Romano.Già in passato si era parlato di un interesse del Liverpool per il giocatore della Juventus. Adesso però c'è stato un primo approccio del club con l'entourage di Chiesa. I Reds stanno valutando i costi dell'operazione. Dall'altra partedestinazione da sempre gradita al giocatore.



