La prestazione dei bianconeri

Calafiori, inizio difficile. Poi buona gara

Nell'ultimo test prima di dell'inizio degli Europei in Germania l'Italia vince per 1-0 grazie alla rete di Frattesi. In campo dal primo minuto i bianconeri Andrea Cambiaso, Nicolò Fagioli e Federico Chiesa. Spazio anche a Riccardo Calafiori, obiettivo concreto di mercato della Juventus, attualmente in trattativa con il Bologna.Buone le prestazioni dei giocatori della Juventus convocati da Spalletti. Federico Chiesa si rende protagonista di una buona gara . Quando la palla è tra i suoi piedi dà sempre la sensazione di poter essere pericoloso con una delle sue accelerate improvvise. Il giocatore ha poi lasciato spazio a Raspadori. Propositivo anche Cambiaso, fresco di rinnovo con la Juventus e autore di diverse discese sulla fascia e qualche bel pallone in mezzo all'area. Nella seconda frazione di gioco è stato poi spostato a destra con l'uscita di Bellanova e l'ingresso di Dimarco. Ordinata la prestazione di Fagioli, che ha toccato tantissimi palloni nel ruolo di regista. C'è anche il suo zampino nel gol del vantaggio azzurro. Altre risposte positive in questo ruolo, soprattutto in ottica Juventus.Occhi inevitabilmente puntati anche su Riccardo Calafiori. Il centrale azzurro attualmente al Bologna sembra accusare un po' di tensione. Al settimo minuto di gioco della prima frazione l'ex Basilea sbaglia in disimpegno, regalando palla alla Bosnia. Per poco gli ospiti non trovavano il vantaggio. Col passare dei minuti di gioco Calafiori ha acquisito maggior sicurezza, soprattutto a livello difensivo.