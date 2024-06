I nomi per sostituire Chiesa, in rosa



La situazione dicontinua a essere un tema caldo in casa Juventus. Il talentuoso attaccante, reduce da stagioni altalenanti a causa di infortuni, ha il contratto in scadenza nel 2025 e, sebbene i discorsi per il rinnovo non siano interrotti, la sua posizione nel club non è più così intoccabile come in passato.Con l'avvicinarsi dell'Europeo, il futuro di Chiesa potrebbe riservare sorprese, inclusa una possibile cessione. Ma chi potrebbe prendere il suo posto in rosa? La Juventus guarda sia a soluzioni interne che a opzioni sul mercato.Tra i nomi più promettenti c'è quello di. Il giovane talento ha già dimostrato di avere un potenziale enorme e potrebbe essere pronto per un ruolo più centrale nella squadra di Thiago Motta. Yildiz, noto per la sua velocità, dribbling e capacità di finalizzare, rappresenta una soluzione interna che potrebbe evitare alla Juventus di dover spendere sul mercato.Un'altra opzione interessante è. Anche lui giovane e pieno di talento, Iling ha mostrato lampi di qualità nelle sue apparizioni con la prima squadra. La sua capacità di giocare su entrambe le fasce lo rende un jolly prezioso per Motta, che potrebbe sfruttarlo come alternativa o complemento ai titolari., con la sua esperienza e versatilità, potrebbe essere una soluzione affidabile. Il serbo è stato un elemento importante per la Juventus nella scorsa stagione. Tuttavia, il suo futuro a Torino non è del tutto certo, e molto dipenderà dalle scelte tattiche di Motta e dalle dinamiche del mercato.Sul fronte delle possibili acquisizioni, uno dei nomi più caldi è quello di. L'attaccante inglese, in prestito al Getafe nella scorsa stagione, è in cerca di una nuova opportunità per rilanciarsi dopo un periodo difficile al Manchester United. La Juventus è in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni, vedendo in lui un possibile sostituto ideale per Chiesa.