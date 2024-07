Federico Chiesa: le ultime notizie



Dove può andare Chiesa?

Sempre più concreto lo scenario dell'addio per. Come raccolto dalla nostra redazione, anche i più recenti contatti riguardanti l'esterno bianconero hanno ulteriormente. I dirigenti, inizialmente partiti da una valutazione vicina ai 30 milioni di euro per il giocatore, sembrano orientati verso una separazione imminente.Le trattative e i negoziati che hanno coinvolto Federicohanno portato dunque ad una serie di sviluppi significativi. La Juve, pur mantenendo una valutazione iniziale, sembra pronta ad accettare proposte concrete per il trasferimento del giocatore.Questo avvicina sempre di più il giocatore a un addio che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera e nella strategia di mercato della Juventus stessa.Il possibile addio di Federicoha suscitato interesse da parte di diversi club europei, attratti dalle sue prestazioni e dal suo potenziale. In Italia è soprattutto sul taccuino della Roma . Le trattative potrebbero portare a un trasferimento significativo per il giocatore, offrendogli l'opportunità di continuare la sua crescita professionale in una nuova squadra e in un nuovo contesto.

