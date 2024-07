Il gol di Chiesa e il mercato



Il retroscena sul rinnovo



Le cifre

L'ultimo gol dicon la maglia dellapotrebbe celare dietro la rete e l'esultanza un'importante mossa di mercato: l'acquisto di Teun. Il centrocampista olandese dell’Atalanta è infatti l'obiettivo principale della Juventus per ridisegnare l'assetto tattico della squadra e alzare il tasso tecnico del gruppo bianconero.L'ipotesi di un trasferimento di Chiesa alla Roma sta diventando sempre più concreta, secondo Tutttosport. Un suo passaggio in giallorosso fornirebbe allauna parte della somma necessaria per convincere l'Atalanta a cedere. Daniele, allenatore della Roma, ha già mostrato interesse per, offrendogli un ambiente in cui potrebbe ritrovare la continuità e rilanciarsi professionalmente dopo un Europeo deludente.Parallelamente,sta vivendo uno stallo con lariguardo al rinnovo del contratto, che scadrà a giugno 2025.ha lasciato intendere che non opporrà resistenza a una sua cessione. L'agente di, Fali, è attualmente molto attivo aper trovare un accordo tra i due club e discutere l'ingaggio con laPer, un ingaggio di, pari a quello attuale alla, potrebbe essere accettabile, anche se inizialmente aveva richiesto 8 milioni ai bianconeri per il rinnovo. A Trigoria, solo Paulo Dybala raggiunge attualmente questo livello salariale, e lo stesso Dybala si è personalmente speso per convincere Chiesa a trasferirsi: "A Roma ci divertiremo", gli ha detto.Il valore del cartellino di Chiesa non è proibitivo, considerando la sua scadenza contrattuale nel 2025 e l'ammortamento del suo valore a bilancio da parte della. Le indiscrezioni parlano di una cifra di 25 milioni di euro più 5 di bonus. Questa somma permetterebbe a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, di avvicinarsi all'acquisto di Teun, l'obiettivo prioritario del mercato bianconero.

