Chi è Stefano Stefanelli

La laurea in Giurisprudenza

La carriera da dirigente

La carriera di Stefanelli da direttore sportivo

Vis Pesaro (Serie D)

Carpi (Serie C)

Napoli Under 19 (Campionato Primavera)

Pistoiese (Serie C)

Cesena (Serie C)

Pisa (Serie B)

Che ruolo avrà Stefanelli alla Juventus?

Laè al lavoro per definire i nuovi quadri dell'area tecnica che sarà capitanata da Cristiano Giuntoli, ovvero il Football Director bianconero. Dopo l'addio di Giovanni Manna e l'ufficializzazione di Giuseppe Pompilio, chi potrebbe presto insediarsi all'interno del comparto dirigenziale juventino è Stefano Stefanelli Nato nel 1979, Stefano Stefanelli ha approcciato al mondo del calcio in primis come giocatore sviluppando il proprio percorso sui campi della Serie D e della Serie C giocando da attaccante. Tra le numerose squadre nelle quali ha giocato si segnalano Triestina, Sudtirol, Riccione, Pistoiese e Carpi. Una volta conclusa la propria carriera (nel 2014) ha avuto modo di dare il la ad un nuovo capitolo da dirigente.In parallelo al mondo del calcio, Stefanelli ha avuto inoltre modo di ultimare un brillante percorso di studi culminato con il conseguimento della laurea in Giurisprudenza.Il suo primo incarico risale al 2016 quando ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della Vis Pesaro in Serie D, prima di passare dopo due stagioni al Carpi, ovvero il club nel quale si è affermato l'attuale Football Director juventino. Il triennio in biancorosso gli ha poi permesso di passare al Napoli, in qualità di ds dell'Under 19, dove ha lavorato proprio con Cristiano Giuntoli, con il quale ha costruito un rapporto di stima e fiducia reciproca, destinato a trovare nuova linfa e continuità anche alla Juventus. All'ombra del Vesuvio è rimasto per una sola stagione prima di proseguire il proprio percorso che l'ha visto cambiare tre squadre nei tre anni seguenti: dal 2021 ad oggi, infatti, Stefanelli è stato anche direttore sportivo di Pistoiese, Cesena e Pisa. Da quest'ultimo si è separato ufficialmente lo scorso 18 giugno.Stefanelli verrà inquadrato all'interno dell'area tecnica della Juventus con un ruolo ben preciso e allo stesso tempo di primaria importanza. Giuntoli, infatti, ha deciso di metterlo a capo dell'area scouting zebrata.