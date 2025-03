Gatti, Yildiz e Cambiaso fuori: Thiago Motta 'tradito' dai fedelissimi ma non cambierà idea

AFP or licensors

Thiago Motta non cambia idea per la sua Juventus

Quando erano emerse le prime indiscrezioni in mattinata sulle scelte die eventuali cambi tattici della squadra, forse ancora non tutti credevano che davvero ci sarebbe stata una formazione come quella poi messa in campo. E invece il tecnico si è davvero presentato a Firenze con una squadra "sperimentale". Non solo per l'interpretazione delle posizioni in campo ma anche proprio a livello di individualità.Fuori tanti "big";, che però certo non fa più notizia. In momenti diversi e per un tempo più o meno lungo ma sono stati tutti e quattro giocatori che hanno trascinato la Juventus in stagione o comunque delle certezze per diversi mesi. Vederli tutti in panchina ha fatto sicuramente strano. Così come scegliere di lasciare fuori Vlahovic e Yildiz per tutta la partita, anche quando ancora c'era una gara da giocare e non solo l'ennesima disfatta da registrare.

Non è però forse un caso che soprattutto con alcuni dei giocatori esclusi, ci siano stati momenti di tensione in stagione o comunque sono tra coloro per cui ci si interroga da tempo sul rapporto che hanno con l'allenator, dopo una sconfitta come quella con l'Atalanta, con la formazione che poi ha scelto. Rischio non ripagato vista la prestazione della squadra, in cui sostanzialmente non si è salvato nessuno.Quindi dentro Koopmeiners e i nuovi arrivati come Kelly e Renato Veiga, ad esempio. E quando gli è stato chiesto dell'esclusioni eccellenti non ha fatto marcia indietro: "Gatti, Cambiaso e Yildiz fuori? Contro l’Atalanta erano tutti in campo dall’inizio". Come a dire, anche con loro la Juventus ha subito una debacle.La verità però è che di quelli scesi in campo con la Fiorentina, nessuno è sembrato gettarsi nel fuoco, né per salvare la propria faccia né tanto meno quella del tecnico. In questo sensoE cosa gli rimane allora adesso? La possibilità, almeno per un'altra partita di tornare "indietro", cambiando. Ecco, in tal senso ha anticipato qualcosa: "Già nella prossima partita vedremo qualcosa di diverso". Ecco, ma cosa?Al di là dell'atteggiamento e delle risposte che la Juventus comunque dovrà dare dopo la sosta con il GenoaGatti è destinato a ritornare dal primo minuto, troppo importante, anche a livello emotivo, per questa squadra. E giocatori come Yildiz e Conceicao potrebbero essere le armi individuali per superare i problemi di squadra nel creare e segnare. Così come queste ultime partite hanno dimostrato che l'assenza di Vlahovic non è la soluzione alle difficoltà. Magari si, qualche faccia nuova ci sarà, ma. Due disfatte consecutive, sette goal presi in una settimana e una stagione fino ad ora con pochissime gioie e tante delusioni non sono per il tecnico motivo sufficiente per sconfessare tutte le mosse fatte fino ad ora. Anche quelle impopolari, come a Firenze.