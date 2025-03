Thiago Motta, pranzo con i dirigenti e la fiducia ribadita. Cosa filtra ad oggi

Getty Images

Thiago Motta aveva bisogno di una voce amica. Ne ha ricevute due. Dopo il confronto di ieri sera negli spogliatoi del Franchi, con Cristiano Giuntoli che ha parlato direttamente alla squadra e all’allenatore, oggi è arrivata un'ulteriore rassicurazione. Di facciata? Forse. Ma nel frattempo, il pranzo tra tecnico e dirigenza ha rappresentato un momento di chiarezza.La qualificazione in Champions League resta un obiettivo imprescindibile, soprattutto per le sue implicazioni economiche.La sostanza non è cambiata:Dopo l’uscita dalla Champions, la squadra ha vissuto un crollo verticale, che ha compromesso non solo il cammino stagionale, ma anche la credibilità dell'allenatore agli occhi della dirigenza e dello spogliatoio. Ed è proprio qui il nodo centrale: le responsabilità dei giocatori sono evidenti, ma altrettanto evidente è la difficoltà del tecnico nel creare una sintonia con il gruppo. Ha preso decisioni forti, ma l’equilibrio interno è precario. Il pranzo di oggi è stato un'occasione per chiarirsi, ma anche per ascoltare lo sfogo di Motta, che non ha gradito il trattamento mediatico riservatogli negli ultimi giorni.Di Gregorio aveva già anticipato in conferenza stampa i temi del primo confronto tra squadra e dirigenza: serve un cambio di rotta, bisogna ricompattarsi. Oggi, però, si è andati oltre. Il punto di partenza è stato chiaro: il club continuerà con Motta. Ma la fiducia deve essere reciproca.Critiche e titoli di giornale non devono scalfirlo. Deve essere un leader, ma non un uomo solo al comando. Davanti a lui ci sono due settimane per lavorare sulla mentalità del gruppo e correggere gli errori commessi prima della trasferta di Firenze.La realtà, però, resta la stessa:Juve-Genoa sarà decisiva. Da qui in avanti, ogni partita può segnare il tracollo o l’inizio di una risalita. Al momento, la dirigenza non ha un piano B e proprio per questo non ha affondato il colpo con un esonero.